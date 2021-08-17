Житель Новосибирска изнасиловал в лесу 13-летнюю школьницу

Новосибирск, 17 августа. В частном секторе Дзержинского района злоумышленник напал на 13-летнюю девочку, затащил ее в лес и изнасиловал.

После преступления педофил скрылся в неизвестном направлении. Девочка обратилась в полицию и описала нападавшего. Через несколько часов полиция задержала подозреваемого в соседнем районе.

Согласно данным следствия, насильником оказался 22-летний житель Тогучина. Ранее молодой человек судим не был. С пострадавшей девочкой в данный момент работают психологи. Решается вопрос о возбуждении дела.

Американский музыкант Боб Дилан обвиняется в изнасиловании 12-летнего ребенка, которое якобы произошло более 50 лет назад.