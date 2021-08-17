Житель Новосибирска с другом избили до смерти двух мужчин из ревности

Новосибирск, 17 августа. Полицейские задержали двух 37-летних горожан, которые напали на компанию отдыхающих и устроили смертельную драку. Возбуждено уголовное дело.

В результате нападения погибли двое 48-летних мужчин. Трагический инцидент произошел в ночь на 14 августа. По предварительной версии, в одной из квартир по улице Восточный четверо мужчин и женщина устроили застолье.

В какой-то момент в квартиру через окно пробрались двое мужчин, которые накинулись на отдыхающих с кулаками. Один мужчина из компании погиб на месте, другой умер в больнице. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в соседнем дворе. Причиной нападения они назвали ревность.

Аналогичное преступление произошло накануне в Подмосковье. Мужчина забил до смерти бейсбольной битой любовника своей сожительницы, когда застал пару в постели, сообщало РИАМО.