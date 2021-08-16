Вызванный в СК за пост в Facebook директор частного колледжа судился за госконтракты

Новосибирск, 16 августа. В частном колледже, директором которого является Сергей Чернышов, вызванный в СК за пост в социальных сетях, проводят платные курсы для менеджеров.

Директор частного колледжа Сергей Чернышов также является его учредителем.

Колледж открылся в 2019 году, и за это время Чернышов заключил минимум 33 госконтракта на общую сумму в 2,8 млн рублей. Специалисты учебного заведения также проводят курсы для менеджеров по персоналу.

Колледж трижды выступал в качестве истца, требуя заключать с частным заведением госконтракты, сообщил источник ФАН.

Некоторое время назад директора новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова вызвали в СК за то, что он опубликовал в социальной сети провокационный пост о переименовании площади Свердлова в честь Александра Невского.