Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 19:14
19:10
Общество
Общественник рассказал, как донорство спасает жизни тяжелобольных людей
19:06
Шоу-бизнес
Делавшая аборты в молодости Ольга Шукшина до сих пор думает о своих нерожденных детях
19:05
Политика
Коровин доказал совместимость активной внешней политики и внутреннего освоения России
19:04
Общество
Ученые рассказали, как события 2014 года повлияли на археологические раскопки в Крыму
19:04
Общество
Яблочный Спас 2021: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 19 августа
19:01
Происшествия
Стадион «Ак Барс Арена» подал в суд на футбольный клуб «Рубин»
19:00
ФАН-ТВ
Музей оловянных солдатиков появился в Тбилиси
18:59
США
Полицейские в США 16 раз «поджарили» латиноамериканца электрошокером
18:57
Армия
Пентагон намерен направить в Афганистан еще тысячу военных
18:56
Общество
Адвокат Юкша раскрыл причину высокой поддержки партии «Родина» среди народа
Все новости

Вызванный в СК за пост в Facebook директор частного колледжа судился за госконтракты

  /   Обновлено: 16 августа 2021 17:58
Происшествия
Вызванный в СК за пост в Facebook директор частного колледжа судился за госконтракты
pixabay.com

Новосибирск, 16 августа. В частном колледже, директором которого является Сергей Чернышов, вызванный в СК за пост в социальных сетях, проводят платные курсы для менеджеров.

Директор частного колледжа Сергей Чернышов также является его учредителем.

Колледж открылся в 2019 году, и за это время Чернышов заключил минимум 33 госконтракта на общую сумму в 2,8 млн рублей. Специалисты учебного заведения также проводят курсы для менеджеров по персоналу.

Колледж трижды выступал в качестве истца, требуя заключать с частным заведением госконтракты, сообщил источник ФАН.

Некоторое время назад директора новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова вызвали в СК за то, что он опубликовал в социальной сети провокационный пост о переименовании площади Свердлова в честь Александра Невского.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Вызванный в СК за пост в Facebook директор частного колледжа судился за госконтракты
новосибирск колледж госконтракт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru