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Двухтонный бак раздавил рабочего завода под Новосибирском
Происшествия
Двухтонный бак раздавил рабочего завода под Новосибирском
 /  СУ СК РФ по Новосибирской области

Новосибирск, 16 августа. 24-летний рабочий Новосибирского электродного завода погиб в результате опрокидывания металлического бака весом две тонны.

Трагедия произошла накануне днем в цеху обжига, расположенного в рабочем поселке Линево Искитимского района, при погрузке и транспортировке продукции с погрузчика. Бак сорвался с подводы и рухнул прямо на стоящего рядом человека. Мужчина погиб на месте.

Несчастный случай расследует следственное управление СК России по Новосибирской области. Предприятие проверяют на предмет нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть сотрудника.

«Следователями следственных органов СК России по Новосибирской области проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,  — сообщили в ведомстве.

Ранее молодой мужчина погиб в технологическом колодце в городе Оби. В предназначенном для рабочих подземном сооружении оказались несколько человек, все не могли выбраться самостоятельно. Спасатели извлекли из коллектора трех мужчин, один из них был мертв. Следователи проводят проверку.

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