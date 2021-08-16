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Молодой мужчина погиб в техническом коллекторе под Новосибирском
Происшествия
Молодой мужчина погиб в техническом коллекторе под Новосибирском
Следственный комитет РФ по Саратовской области  / 

Новосибирск, 16 августа. Молодой мужчина погиб в технологическом колодце в городе Оби.

О происшествии на аппаратном совещании в правительстве региона сообщил заместитель начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев. По его данным, в предназначенном для рабочих сооружении оказалось несколько человек, все не могли выбраться самостоятельно. Прибывшие на вызов спасатели извлекли из коллектора трех мужчин, один из них был мертв.

Как рассказали ФАН в следственном управлении СК России по Новосибирской области, по факту случившегося проводится уголовно-процессуальная проверка.

Ранее новосибирские следователи начали проверку сообщения о несчастном случае на стройке в Октябрьском районе. По свидетельству очевидцев, один рабочий упал со строящегося дома в микрорайоне Европейский берег. Бригада строителей унесла пострадавшего без сознания за склад материалов, там с мужчины сняли спецодежду, а потом увезли в неизвестном направлении на легковом автомобиле. Инцидент попал на видео.

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