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Прохожие спасли спортсмена-любителя, пытавшегося переплыть реку в Новосибирске

  /   Обновлено: 16 августа 2021 10:48
Общество
Прохожие спасли спортсмена-любителя, пытавшегося переплыть реку в Новосибирске
pixabay.com

Новосибирск, 16 августа. Пловец решил перебраться через реку, но в один момент обессилел и начал тонуть. Вскоре ему на помощь пришли случайные очевидцы.

По имеющимся данным, пострадавшего на катере забрали сотрудники спасательных служб, которых вызвали местные жители, и вскоре доставили его на берег. Там 57-летнего мужчину осмотрели медики скорой помощи, но позднее пациент отказался от госпитализации. Также он не рискнул повторять свой заплыв.

Сотрудники спасательных служб Орска ранее вытащили из реки Урал ребенка, который решил искупаться в необорудованном месте и стал тонуть, сообщало издание РИА 56. Теперь его жизни ничего не угрожает.

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