Директора новосибирского колледжа вызвали в СК из-за поста в Facebook

Новосибирск, 16 августа. Директора новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова вызвали в СК из-за публикации мнения, размещенного в социальной сети о переименовании площади Свердлова в честь Александра Невского.

«Принимаю эстафету у Андрея Позднякова и завтра иду рассказывать следователю по особо важным делам, что я собственно имел ввиду, описывая деяния Александра Невского. В общем, в интересные времена живем, разговариваем со следователями о Невском и Батые», — написал он на своей странице в Facebook.

Вызвавшая интерес следователей публикация сделана еще 11 июня. В ней автор придерживается мнения, что инициаторы переименований «копаются в выдуманном прошлом, когда нужно смотреть в будущее», а «выбор между Свердловым и Невским — это выбор между террористом и коллаборационистом».

«Первый — классический бандит, на революционный волне случайно попавший в верховную власть. Второй — классический коллаборационист, который продался завоевателям за статус (сейчас бы сказали — власовец). И оба они (а точнее, образы, которые мы обсуждаем) — плод фантазий пропагандистов советской эпохи», — считает Сергей Чернышов.

В беседе с журналистами он рассказал, что на встречу со следователем идет 17 августа в сопровождении адвоката. Проверка высказывания проводится по чьей-то жалобе.

Ранее ФАН рассказывал, что казахские власти продолжают массово переименовывать улицы, села и города, имеющие русские названия. Все это происходит пол лозунгами «деколонизации».