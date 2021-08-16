Два человека погибли, еще четверо ранены после ДТП с грузовиком под Новосибирском

Новосибирск, 16 августа. В крупной дорожной аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика погибли 30-летний мужчина и восьмилетний ребенок, еще четверо пассажиров с тяжелыми травмами доставлены в медицинские учреждения.

Смертельное ДТП произошло в полночь в Черепановском районе на 90-м километре автодороги Р-256.

/ Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

«В результате ДТП на месте скончались водитель — мужчина 1991 года рождения, и ребенок-пассажир Great Wall 2013 года рождения. В больницу с различными травмами доставлены две женщины 1975 и 1983 годов рождения, а также 17-летние девушка и парень — все пассажиры этого же автомобиля», — сообщили ФАН в УГИБДД по Новосибирской области.

Как рассказалив Госавтоинспекции региона, аварию спровоцировал водитель китайского кроссовера Great Wall, который направлялся в сторону Барнаула. Автомобиль, в салоне которого находились шесть человек, включая восьмилетнего ребенка и двух подростков, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с встречным грузовиком Hino Ranger, а затем с попутным Mercedes-Benz 1992 HR.

/ Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

/ Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

Ранее неустановленный автомобиль сбил насмерть 48-летнего велосипедиста на туманном шоссе в Заельцовском районе. Виновник ДТП скрылся. Смертельные травмы получил мужчина 1973 года рождения, погиб на месте.