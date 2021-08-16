Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 10:00
09:58
Общество
Деревянный идол возрастом около 1600 лет найден в болотах Ирландии
09:57
Спорт
Призер Евро-2008 Быстров раскритиковал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ
09:56
Шоу-бизнес
Илья Авербух заплатил 1,3 миллиона рублей за роды Лизы Арзамасовой
09:56
Экономика
Ученые сообщили о вреде «голубого водорода» для климата
09:55
Общество
Telegram-бот «Самострой.net» для проверки недвижимости заработал в Москве
09:51
Общество
Обеззараживатели воздуха начали устанавливать в некоторых лифтах Москвы
09:50
Происшествия
Педофилу из Алтайского края предъявили обвинение в надругательстве над 12-летней школьницей
09:50
Общество
Диетологи назвали самую полезную кашу для завтрака
09:47
Экономика
Власти РФ согласовали направление 80 млрд рублей на программу Росатома
09:46
Общество
Кошке Люсьене из Томска присвоено звание «Почетный работник музея»
Все новости

Два человека погибли, еще четверо ранены после ДТП с грузовиком под Новосибирском
Происшествия
Два человека погибли, еще четверо ранены после ДТП с грузовиком под Новосибирском
 /  Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

Новосибирск, 16 августа. В крупной дорожной аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика погибли 30-летний мужчина и восьмилетний ребенок, еще четверо пассажиров с тяжелыми травмами доставлены в медицинские учреждения.

Смертельное ДТП произошло в полночь в Черепановском районе на 90-м километре автодороги Р-256.

Два человека погибли, еще четверо ранены после ДТП с грузовиком под Новосибирском
 / Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области
Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции региона, аварию спровоцировал водитель китайского кроссовера Great Wall, который направлялся в сторону Барнаула. Автомобиль, в салоне которого находились шесть человек, включая восьмилетнего ребенка и двух подростков, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с встречным грузовиком Hino Ranger, а затем с попутным Mercedes-Benz 1992 HR.

«В результате ДТП на месте скончались водитель — мужчина 1991 года рождения, и ребенок-пассажир Great Wall 2013 года рождения. В больницу с различными травмами доставлены две женщины 1975 и 1983 годов рождения, а также 17-летние девушка и парень — все пассажиры этого же автомобиля», — сообщили ФАН в УГИБДД по Новосибирской области.

Два человека погибли, еще четверо ранены после ДТП с грузовиком под Новосибирском
 / Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области
По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Два человека погибли, еще четверо ранены после ДТП с грузовиком под Новосибирском
 / Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области
Ранее неустановленный автомобиль сбил насмерть 48-летнего велосипедиста на туманном шоссе в Заельцовском районе. Виновник ДТП скрылся. Смертельные травмы получил мужчина 1973 года рождения, погиб на месте.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Два человека погибли, еще четверо ранены после ДТП с грузовиком под Новосибирском
ребенок новосибирск дтп с погибшими
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru