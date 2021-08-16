Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 10:00
09:58
Общество
Деревянный идол возрастом около 1600 лет найден в болотах Ирландии
09:57
Спорт
Призер Евро-2008 Быстров раскритиковал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ
09:56
Шоу-бизнес
Илья Авербух заплатил 1,3 миллиона рублей за роды Лизы Арзамасовой
09:56
Экономика
Ученые сообщили о вреде «голубого водорода» для климата
09:55
Общество
Telegram-бот «Самострой.net» для проверки недвижимости заработал в Москве
09:51
Общество
Обеззараживатели воздуха начали устанавливать в некоторых лифтах Москвы
09:50
Происшествия
Педофилу из Алтайского края предъявили обвинение в надругательстве над 12-летней школьницей
09:50
Общество
Диетологи назвали самую полезную кашу для завтрака
09:47
Экономика
Власти РФ согласовали направление 80 млрд рублей на программу Росатома
09:46
Общество
Кошке Люсьене из Томска присвоено звание «Почетный работник музея»
Все новости

Жительницу Новосибирска осудят за лжесвидетельство в пользу друга
Происшествия
Жительницу Новосибирска осудят за лжесвидетельство в пользу друга
pixabay.com  /  geralt

Новосибирск, 16 августа. Жительница Новосибирска предстанет перед судом по обвинению в даче заведомо ложных показаний.

33-летняя горожанка дала ложные свидетельские показания на следствии и в суде по делу своего знакомого, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.

«В ходе допроса в качестве свидетеля по указанному делу на стадии предварительного следствия 33-летняя обвиняемая, предупрежденная об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, дала заведомо ложные показания относительно преступных действий своего знакомого. В ходе судебного рассмотрения, в связи с желанием помочь фигуранту по делу, повторно дала заведомо ложные, не соответствующие действительности свидетельские показания», — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области. 

Приговором суда показания женщины-свидетеля признаны противоречивыми, следователи предъявили ей обвинение по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде). Деяние может наказываться штрафом до 80 тысяч рублей или арестом на срок до трех месяцев.

Ранее Железнодорожный районный суд города Новосибирска взыскал с Минфина компенсацию в пользу экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко за уголовное преследование в размере 289 847 рублей 09 копеек.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жительницу Новосибирска осудят за лжесвидетельство в пользу друга
суд новосибирск лжесвидетельство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru