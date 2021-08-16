Жительницу Новосибирска осудят за лжесвидетельство в пользу друга

Новосибирск, 16 августа. Жительница Новосибирска предстанет перед судом по обвинению в даче заведомо ложных показаний.

33-летняя горожанка дала ложные свидетельские показания на следствии и в суде по делу своего знакомого, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.

«В ходе допроса в качестве свидетеля по указанному делу на стадии предварительного следствия 33-летняя обвиняемая, предупрежденная об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, дала заведомо ложные показания относительно преступных действий своего знакомого. В ходе судебного рассмотрения, в связи с желанием помочь фигуранту по делу, повторно дала заведомо ложные, не соответствующие действительности свидетельские показания», — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области.

Приговором суда показания женщины-свидетеля признаны противоречивыми, следователи предъявили ей обвинение по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде). Деяние может наказываться штрафом до 80 тысяч рублей или арестом на срок до трех месяцев.

Ранее Железнодорожный районный суд города Новосибирска взыскал с Минфина компенсацию в пользу экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко за уголовное преследование в размере 289 847 рублей 09 копеек.