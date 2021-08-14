Женщина и подросток погибли в ДТП на трассе под Новосибирском

Новосибирск, 14 августа. Лобовое столкновение двух легковых автомобилей привело к гибели 16-летней девочки и 60-летней женщины на 951-м км федеральной трассы Р-254 «Иртыш».

По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем KIA Ceed выехала на полосу встречного движения для совершения обгона и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110 под управлением мужчины 1953 года рождения.

В результате произошедшего два пассажира обеих легковушек погибли на месте аварии. Водители транспортных средств с травмами различной степени тяжести госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте дорожно-транспортного происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося. Организована доследственная проверка.

Еще одна смертельная авария произошла сегодня на трассе в Новосибирской области. Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с фурой, перевозившей арбузы.