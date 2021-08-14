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Пассажир легковушки погиб в ДТП с перевозившей арбузы фурой под Новосибирском
Происшествия
Пассажир легковушки погиб в ДТП с перевозившей арбузы фурой под Новосибирском
pixabay.com

Новосибирск, 14 августа. Авария, жертвой которой стал один человек, произошла в Убинском районе Новосибирской области утром в субботу, 14 августа.

Участниками дорожного происшествия стала легковушка и грузовик, перевозивший арбузы. Все произошло на участке федеральной автотрассы Р-254 «Иртыш». Водитель первого автомобиля допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой.

Как сообщили очевидцы, в результате происшествия водитель легкового транспортного средства скончался на месте, его пассажирку госпитализировали. Фура опрокинулась на бок и перегородила дорогу.

На месте работают сотрудники ГИБДД, организовано реверсивное движение. Обстоятельства трагедии, а также личности погибших и пострадавших уточняются.

Ранее газета A42.RU сообщала о ДТП в Новокузнецке с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого пострадали сразу несколько человек.

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