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Рабочий разбился на стройке в Новосибирске
Происшествия
Рабочий разбился на стройке в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 12 августа. Новосибирские следователи проводят проверку сообщения о несчастном случае на строительном объекте в Октябрьском районе.

Как сообщили очевидцы, рабочий упал со стройки дома в микрорайоне Европейский берег. Бригада строителей унесла пострадавшего без сознания за строительные материалы, там с мужчины сняли спецодежду, а потом, положив на заднее сидение легкового автомобиля, увезли в неизвестном направлении. Инцидент попал на видео.

В следственном управлении СК по Новосибирской области ФАН рассказали, что начали уголовно-процессуальную проверку, устанавливают круг очевидцев и все обстоятельства происшествия.

Ранее новосибирские следователи начали проверку по факту причинения телесных повреждений битами 33-летнему фельдшеру и ее супругу в поселке под Новосибирском.

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