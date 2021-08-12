Жизнь на песчаных залежах: многодетная мать из Новосибирска ведет войну за тишину

Многодетная мать из Новосибирска пытается аннулировать лицензию на добычу строительного песка в Ленинском районе города — в границах месторождения оказались жилые дома и дорога.

Корреспондент ФАН побывал на месте добычи полезных ископаемых и выяснил, насколько опасна сложившаяся ситуация.

Призрак из 90-х

Месторождение пескогравийной смеси «Кучино» разведано в 1999 году и расположено на муниципальном участке земли между поселками Левобережный и Балластный карьер. К его разработке приступили в 2020 году. Начало работ сопровождалось громкими скандалами, которые тянутся до сих пор.

Шесть лет назад лицензию на право пользования этими недрами у правительства Новосибирской области выкупило ООО «Старица». За документ компания заплатила 2,75 млн рублей. Он дает право на разработку месторождения на протяжении десяти лет, до 29 декабря 2029 года.

Для жителей микрорайона эта новость стала настоящим шоком, а месторождение — призраком из 90-х. Люди прожили здесь по двадцать лет и никогда ничего о нем не слышали.

Сама территория без каких-либо ограничений была отдана муниципалитетом под застройку ИЖС, что юридически при наличии такого обременения должно быть невозможно. Горожане официально брали участки, строили дома и в самом обычном порядке регистрировали права на все постройки и землю. Все это привело к тому, что границы месторождения оказались в жилой зоне, а горный отвод тесно граничит с домами и расположен прямо под социально-значимой дорогой.

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Живой щит

Первое, что попало под угрозу уничтожения — прямая грунтовая дорога между поселками Левобережный и Балластный, в одном живут тысячи людей, а во втором располагаются школа, почта, больница и магазины. Она оказалась посередине горного отвода и не была внесена в реестр муниципальной собственности, а, следовательно, юридически не существовала.

«Весь сыр-бор начался с сохранения этой дороги. В Балластном карьере находятся все важные социальные объекты, к ним мы добираемся по этой дороге. Весной ее сильно деформировало, наклонились столбы изгороди, подозреваем, это результат работы земснаряда и в ближайшем будущем ее ликвидируют совсем», — рассказала ФАН руководитель инициативной группы жителей Анастасия Сергеева.

Считая пескодобычу в жилом секторе незаконной, жители защищали территорию живым щитом, перегораживали путь технике и много раз пикетировали мэрию и правительство области. Ответ всегда был формальным.

«Старица» в свою очередь неоднократно предъявляла к жителям иски о репутационном вреде, убытки за простой техники и срывы работ. Но в суде так и не смогла ничего доказать, завершив все тяжбы отзывом исковых требований. Глава компании даже заявлял на жителей в ФСБ за экстремизм, якобы те, собирались устроить самосуд с зажигательными смесями.

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Рядом с домами работает мощный насос

Горное предприятие добывает песок закрытым способом, доставая его со дна водоема с помощью землесосного снаряда — судно технического флота, которое высасывает грунт мощным насосом. Установка выкачивает песок со дна небольшого озера, на берегу которого десятки домов и дорога.

По словам жителей, техника работает почти в ежедневном режиме, издает раздражающий шум и дает вибрацию. Колебания ощущаются в полу. Люди стали замечать нехарактерные звуки в своих домах, трещины, которые напоминают изменения, вызываемые просадкой грунта. Однако полную оценку влияния работ на окружающую среду, ближайшие здания и инфраструктуру никто не проводил.

«В прошлом году, когда на почву начали складировать огромные штабели песка, в домах начал появляться треск. Мы писали об этом нарушении в областную администрацию, они сказали, вызывайте специалистов. Нам советуют делать оценку домов, это около 25 тысяч рублей. Мы квартиру уже продаем. Чтобы что-то доказать, везде нужны немалые деньги», — рассказала собеседница ФАН.

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Роспотребнадзор ничего не слышит

Последняя экспертиза касалась уровня шума, но ее результаты дали разночтения.

«В прошлом году в рамках суда мы провели независимую экспертизу деятельности по шумам, она показала превышение фоновых шумов. Важно понимать, вокруг нас множество промышленных площадок, помимо недродобычи работают два завода, аэропорт рядом. Собственник лицензии заявляет, что он не является вкладчиком по шуму. По этой причине областной суд назначил повторную экспертизу. Процесс затягивается. Как дальше экспертиза будет проходить, посмотрим», — рассказала ФАН Сергеева .

По ее словам, жители шесть раз вызывали Роспотребнадзор, но все время к их приезду над карьером возникала гробовая тишина или работала единичная техника.

«По результатам проведенной экспертизы оценки шумового воздействия участка недр ООО «Старица» на условия проживания жителей измеренные эквивалентные и максимальные уровни шума в жилом помещении не превышают допустимые значения установленные СанПиН 212264510», — констатировали эксперты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.

Про аренду

Для разведки и добычи песчано-гравийных материалов на участке недр месторождения «Кучино» по улице Клубной, 15б ООО «Старица» арендует у мэрии Новосибирска земельный участок площадью 276 022 кв.м.

В мэрии города ФАН рассказали, что компания добросовестно платит аренду за земельный участок и не имеет долгов. Ежемесячные платежи в бюджет города составляют по 294 тысяч рублей, в год сумма составляет около 3,5 млн рублей.

«Задолженность ООО «Старица» по договору аренды земельного участка с кадастровым номером 54:35:061966:14 по состоянию на 07.07.2021 отсутствует», — сообщили ФАН в мэрии.

На хорошем счету у правительства области

По данным федеральной налоговой службы, общество зарегистрировано в 2008 году в Новосибирске. Уставной капитал — 6 млн рублей. Генеральный директор Константин Хоруженко входит в число учредителей и владеет 2,5% доли. Второй учредитель — ЗАО «РЕГИОН ГИДРОСТРОЙ», владеющее 52,5% доли. Третий собственник — ЗАО «СИБГИДРОМЕХСТРОЙ» — 45% долей.

Основной вид деятельности — разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина (белая глина). Владеет двумя лицензиями — 35/НОВ 80034 ТР 2013 года — геологическое изучение недр, и 43/НОВ 80042ТР 2013 года — пользование недрами. В 2019 году доход «Старицы» составил 373,6 млн руб., годом ранее — 315,7 млн рублей.

Компания на хорошем счету у правительства региона. В декабре 2020 года гендиректор Хоруженко получил благодарственную грамоту губернатора Новосибирской области Андрея Травникова «за добросовестный труд и большой вклад в строительную отрасль региона». Документ опубликован на сайте компании.

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С места — в карьер: 40 домов попали в СЗЗ

Из материалов суда известно, что по проекту «Старицы» в санитарно-защитную зону месторождения «Кучино» попали 40 частных жилых домов поселка Левобережный и часть земельных участков СНТ «Рябинка». Ближайшая жилая зона от границы площадки пескодобычи находилась на критическом расстоянии 20 м в южном и 30 м в северо-западном направлениях.

Земельный участок Сергеевых расположен в 66 метрах от границы земельного участка, предоставленного обществу в аренду для разработки месторождения песка и гравия, тогда как санитарно-защитная зона карьера по добыче песка устанавливается на расстоянии 100 метров.

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Отвоевали кусочек

В судебной тяжбе с недропользователем Анастасии Сергеевой удалось сократить границы горного отвода на 11,8 га, участок предназначался для технических работ и был отвоеван по причине нарушений санитарно-защитной зоны.

Женщина признается, найти покой в собственном доме почти невозможно. Ее многодетная семья устала от постоянного шума и опасается за целостность жилья. На суды, экспертизы потрачены почти все личные сбережения, для дальнейшей защиты пришлось даже выставить на продажу квартиру.

«У нас стоит очень сильный шум. Установка громко работает и дает вибрацию, ее можно почувствовать по полу в домах. Когда самолет пролетел, и возобновилась тишина, — это нормально, но когда такой шум сопровождает тебя весь день, в течение выходных и праздников, с 8 утра и до 9 вечера, это очень трудно выносить. Я восприимчивый человек, но даже жители с других концов микрорайона и те жалуются. К гулу периодически добавляет грохот летящих камней», — говорит Сергеева.

В настоящее время активистка продолжает судиться с недропользователем. Ее цель — во что бы то не стало доказать незаконность пескодобычи рядом с жилыми домами и добиться отзыва лицензии у компании.

ФАН продолжит следить за ситуацией.

Ранее экс-мэр Липецка получил условный срок за незаконную выдачу разрешения одному из бизнесменов добывать песок для строительства склада яблок.