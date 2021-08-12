В Новосибирской области будут судить экс-машиниста электровоза за ЧП на железной дороге

Новосибирск, 12 августа. Бывший машинист электровоза из Новосибирской области предстанет перед судом за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Прокуратура города Барабинск утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего машиниста Эксплуатационного локомотивного депо Новосибирск, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно данным следствия, в мае 2021 года машинист ошибочно воспринял команду, переданную водителю другого грузового поезда, и сдал назад. Произошло боковое столкновение хвостового вагона с вагоном грузового поезда.

В результате ЧП произошел сход трех вагонов, еще четыре получили повреждения. Общий причиненный собственнику ущерб составляет больше миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Барабинский районный суд.

Поезд насмерть сбил 22-летнего молодого человека под Новосибирском.