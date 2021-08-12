Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 11:47
11:46
Общество
Поклонников «Тора» ждет любовная история в четвертой части франшизы
11:46
Политика
Политолог Бортник спрогнозировал затишье на Украине после встречи Байдена и Зеленского
11:46
Экономика
Банк России сообщил о признаках перегрева на рынке жилья
11:44
Общество
Ростовчанка отсудила у городского перевозчика 700 тысяч рублей
11:40
Происшествия
Сотрудника ФСБ на Кубани задержали за получение 110 млн рублей в виде взятки
11:37
Спорт
Затравленная украинская легкоатлетка отреагировала на скандал из-за ее фото с Ласицкене
11:37
Общество
Дагестан вошел в топ-10 по скорости ответа чиновников на жалобы граждан в соцсетях
11:36
Общество
Возвращение интернет-торговли алкоголем обсудят в «Патриоте»
11:34
Происшествия
Туристическое судно затонуло у берегов Греции
11:33
Общество
Астрологи назвали три знака зодиака, которых особенно не любят на работе
Все новости

В Новосибирской области будут судить экс-машиниста электровоза за ЧП на железной дороге

  /   Обновлено: 12 августа 2021 10:50
Происшествия
В Новосибирской области будут судить экс-машиниста электровоза за ЧП на железной дороге
wikipedia.org  /  Legal Gavel &amp; Open Law Book

Новосибирск, 12 августа. Бывший машинист электровоза из Новосибирской области предстанет перед судом за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Прокуратура города Барабинск утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего машиниста Эксплуатационного локомотивного депо Новосибирск, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно данным следствия, в мае 2021 года машинист ошибочно воспринял команду, переданную водителю другого грузового поезда, и сдал назад. Произошло боковое столкновение хвостового вагона с вагоном грузового поезда.

В результате ЧП произошел сход трех вагонов, еще четыре получили повреждения. Общий причиненный собственнику ущерб составляет больше миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Барабинский районный суд.

Поезд насмерть сбил 22-летнего молодого человека под Новосибирском.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Новосибирской области будут судить экс-машиниста электровоза за ЧП на железной дороге
суд новосибирская область барабинск нарушение правил безопасности
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru