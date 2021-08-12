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Житель Новосибирска утопил свой автомобиль в огромной луже на дороге
Происшествия
Житель Новосибирска утопил свой автомобиль в огромной луже на дороге
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Новосибирск, 12 августа. Водитель Toyota пытался проскочить затопленный после дождя участок дороги на улице Сакко и Ванцетти и утопил свой седан.

Машина наполовину ушла под воду и заглохла. Глубина лужи оказалась мужчине по пояс.

Гигантские лужи затопили магистрали города после проливных ливней. Новосибирские автомобилисты второй день вынуждены ехать на работу вслепую. На некоторых участках уровень воды превысил безопасный для транспорта порог.

Сложности с передвижением испытывают и пешеходы, под водой оказались тротуары и пешеходные переходы.

Житель Новосибирска утопил свой автомобиль в огромной луже на дороге
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Ранее трое детей искупались в луже на проезжей части в Кировском районе города. Смертельно-опасный отдых в жаркий день ребятня устроила на улице Петухова.

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новосибирск ливень лужа
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