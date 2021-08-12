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Суд продлил домашний арест инженеру взорвавшейся в Новосибирске АГЗС
Общество
Суд продлил домашний арест инженеру взорвавшейся в Новосибирске АГЗС
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 12 августа. Центральный районный суд продлил домашний арест главному инженеру взорвавшейся газовой станции ООО «Сибгаз» на три месяца.

По решению суда Геннадий Кисель продолжит находиться под домашним арестом до 14 ноября 2021 года.

«Срок домашнего ареста в отношении обвиняемого Киселя Г. В. продлен на 3 месяца, а всего до 4 месяцев 30 суток, то есть до 14.11.2021, с сохранением ранее установленных судом запретов», — говорится на сайте суда.

Постановление не вступило в законную силу.

В отношении 37-летнего инженера газовой автозаправочной станции возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда  здоровью либо смерть человека. Вместе с ним задержан второй фигурант 57-летний директор АЗС.

Пожар на станции «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе произошел из-за возгорания газовой смеси при разгрузке из привезенной емкости вечером 14 июня. В огне оказались все имеющиеся на АЗС газовые баллоны и емкости с топливом на площади 1200 квадратных метров. Пострадали 35 человек, включая работников станции, МЧС, сотрудников ближайших офисов и очевидцы.

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арест Сибгаз взрыв на заправке
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