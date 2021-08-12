Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 10:11
10:09
Наука
Канадские ученые нашли новое подавляющее коронавирус вещество
10:03
Происшествия
Разбившийся на Камчатке вертолет числился в правительственном авиаотряде
10:00
Общество
Пройти к победе, как ледокол: режиссер Александр Коробко дал напутствие Булановой
09:58
Общество
Около половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки
09:56
Экономика
Агентство S&P подсчитало денежные резервы Москвы
09:56
Наука
Археологи обнаружили под Омском древний разграбленный курган
09:53
Шоу-бизнес
Певица МакSим показала первое больничное фото после выхода из комы
09:51
Политика
Джо Байден не исключает эвакуацию посольства США в Афганистане
09:50
Происшествия
Названа основная версия падения Ми-8 с туристами на Камчатке
09:48
Общество
McKinsey включила Москву в топ-3 городов мира с лучшей транспортной доступностью
Все новости

Новосибирская область получила миллиард рублей на решение проблем социальной сферы
Россия
Новосибирская область получила миллиард рублей на решение проблем социальной сферы
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Новосибирск, 12 августа. Дополнительные средства в размере одного миллиарда рублей поступили из федерального бюджета в Новосибирскую область на решение острых проблем социальной сферы.

По словам губернатора региона Андрея Травникова, деньги пойдут на ремонт дорог в частном секторе, социальное жилье для медиков и учителей, а также оборудование школ.

«Средства надо освоить уже в этом году и в стройку входить уже поздно. Поэтому в тех муниципалитетах, поселениях, где есть готовые квартиры, их надо выкупить и предоставить бюджетникам — это мы можем точно сделать», — сказал губернатор.

Он поручил министру финансов и налоговой политики региона Виталию Голубенко проработать срочное решение, как оперативно довести поступившие средства до муниципалитетов без софинансирования с их стороны.

Ранее Кабмин выделил 63,6 млн рублей на отпуска и выплату компенсации за неиспользованные отпуска новосибирским медикам и социальным работникам, работающим в красной зоне.

Вернуться назад

Все новости / Россия / Новосибирская область получила миллиард рублей на решение проблем социальной сферы
кабмин новосибирская область федеральный бюджет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru