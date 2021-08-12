Новосибирская область получила миллиард рублей на решение проблем социальной сферы

Новосибирск, 12 августа. Дополнительные средства в размере одного миллиарда рублей поступили из федерального бюджета в Новосибирскую область на решение острых проблем социальной сферы.

По словам губернатора региона Андрея Травникова, деньги пойдут на ремонт дорог в частном секторе, социальное жилье для медиков и учителей, а также оборудование школ.

«Средства надо освоить уже в этом году и в стройку входить уже поздно. Поэтому в тех муниципалитетах, поселениях, где есть готовые квартиры, их надо выкупить и предоставить бюджетникам — это мы можем точно сделать», — сказал губернатор.

Он поручил министру финансов и налоговой политики региона Виталию Голубенко проработать срочное решение, как оперативно довести поступившие средства до муниципалитетов без софинансирования с их стороны.

Ранее Кабмин выделил 63,6 млн рублей на отпуска и выплату компенсации за неиспользованные отпуска новосибирским медикам и социальным работникам, работающим в красной зоне.