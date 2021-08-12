Сельского фельдшера избили битами из-за требования соблюдать карантин по коронавирусу

Новосибирск, 12 августа. Новосибирские следователи начали проверку по факту причинения телесных повреждений 33-летнему фельдшеру и ее супругу.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в поселке Тогучинского района вечером 31 июля. По словам пострадавших, с битами на них напали двое сыновей местного предпринимателя из-за мести. Ранее медик отправила на карантин по коронавирусу продавца его магазина.

По рассказу фельдшера, больная COVID-19 женщина отказывалась уходить на больничный и продолжала торговать. Узнав об этом, она обратилась с заявлением в больницу и попросила выдать постановление на карантин. После этого происшествия жители небольшого поселка перестали ходить в магазин коммерсанта, опасаясь за свое здоровье.

Обвиняемые в нападении мужчины считают потерпевшей стороной себя. По их словам, драку начал супруг потерпевшей.

Ранее новосибирские следователи возбудили уголовное дело за причинение легкого вреда здоровью врачу скорой медицинской помощи. Фигурантом уголовного дела по статье 115 УК РФ стал 38-летний новосибирец. Инцидент с рукоприкладством произошел еще минувшей зимой во время экстренного вызов на дом для оказания помощи ребенку. На входе в квартиру отец больного возмутился отсутствию бахил у бригады и на этой почве нанес фельдшеру черепно-мозговую травму.