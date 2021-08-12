Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 08:37
08:32
Шоу-бизнес
Молодая жена Евгения Петросяна обворожила поклонников летним фото
08:30
Общество
Россиянам назвали семь правил для сохранения здорового сердца
08:29
Общество
Кардиолог Дупляков рассказал, можно ли сердечникам вакцинироваться от коронавируса
08:29
Политика
Экс-прокурор обрушился с критикой на губернатора Нью-Йорка Куомо
08:16
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему Россия в 2014 году признала Порошенко
08:14
Происшествия
Сельского фельдшера избили битами из-за требования соблюдать карантин по коронавирусу
08:13
Общество
Дачникам рассказали, как разбить огород на балконе
08:00
Интервью
Режиссер фильма с Толкалиной в роли Красоты: Сказки для меня — высший пилотаж
08:00
Азия
Всемирный банк готовит пятилетнюю программу поддержки Пакистана
08:00
Общество
Спасы 2021 — Медовый, Яблочный, Ореховый: когда отмечают, традиции, приметы и запреты
Все новости

Сельского фельдшера избили битами из-за требования соблюдать карантин по коронавирусу
Происшествия
Сельского фельдшера избили битами из-за требования соблюдать карантин по коронавирусу
Невские Новости  /  Александра Лашко

Новосибирск, 12 августа. Новосибирские следователи начали проверку по факту причинения телесных повреждений 33-летнему фельдшеру и ее супругу.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в поселке Тогучинского района вечером 31 июля. По словам пострадавших, с битами на них напали двое сыновей местного предпринимателя из-за мести. Ранее медик отправила на карантин по коронавирусу продавца его магазина.

По рассказу фельдшера, больная COVID-19 женщина отказывалась уходить на больничный и продолжала торговать. Узнав об этом, она обратилась с заявлением в больницу и попросила выдать постановление на карантин. После этого происшествия жители небольшого поселка перестали ходить в магазин коммерсанта, опасаясь за свое здоровье.

Обвиняемые в нападении мужчины считают потерпевшей стороной себя. По их словам, драку начал супруг потерпевшей.

Ранее новосибирские следователи возбудили уголовное дело за причинение легкого вреда здоровью врачу скорой медицинской помощи. Фигурантом уголовного дела по статье 115 УК РФ стал 38-летний новосибирец. Инцидент с рукоприкладством произошел еще минувшей зимой во время экстренного вызов на дом для оказания помощи ребенку. На входе в квартиру отец больного возмутился отсутствию бахил у бригады и на этой почве нанес фельдшеру черепно-мозговую травму.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сельского фельдшера избили битами из-за требования соблюдать карантин по коронавирусу
карантин фельдшер новосибирская область коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru