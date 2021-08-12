Велосипедист погиб в ночном ДТП в Новосибирске, полиция ищет виновника

Новосибирск, 12 августа. Неустановленный автомобиль сбил насмерть 48-летнего велосипедиста на туманном шоссе в Заельцовском районе.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, смертельные травмы получил мужчина 1973 года рождения. Он погиб на месте.

Трагедия произошла в 2:50 по местному времени на проезжей части Красноярского шоссе. Установлено, что в момент ДТП велосипедист и водитель ехали в попутном направлении.

«В результате ДТП велосипедист получил травмы не совместимые с жизнью. Работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия», — рассказали ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску.

/ Пресс-служба ГИБДД по городу Новосибирску

Автомобилист с места происшествия скрылся, правоохранители выясняют марку автомобиля и личность водителя.

Ранее восьмилетний школьник погиб во время велопрогулки с младшим другом на территории садового товарищества «Луч» в Коченевском районе. Ребенок потерял равновесие и, падая на землю, напоролся на тормозной рычаг, разорвав артерию на ноге. К прибытию помощи мальчик был мертв.