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Велосипедист погиб в ночном ДТП в Новосибирске, полиция ищет виновника
Происшествия
Велосипедист погиб в ночном ДТП в Новосибирске, полиция ищет виновника
 /  Пресс-служба ГИБДД по городу Новосибирску

Новосибирск, 12 августа. Неустановленный автомобиль сбил насмерть 48-летнего велосипедиста на туманном шоссе в Заельцовском районе.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, смертельные травмы получил мужчина 1973 года рождения. Он погиб на месте.

Трагедия произошла в 2:50 по местному времени на проезжей части Красноярского шоссе. Установлено, что в момент ДТП велосипедист и водитель ехали в попутном направлении.

«В результате ДТП велосипедист получил травмы не совместимые с жизнью. Работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия», — рассказали ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску.

Велосипедист погиб в ночном ДТП в Новосибирске, полиция ищет виновника
 / Пресс-служба ГИБДД по городу Новосибирску
Автомобилист с места происшествия скрылся, правоохранители выясняют марку автомобиля и личность водителя.

Ранее восьмилетний школьник погиб во время велопрогулки с младшим другом на территории садового товарищества «Луч» в Коченевском районе. Ребенок потерял равновесие и, падая на землю, напоролся на тормозной рычаг, разорвав артерию на ноге. К прибытию помощи мальчик был мертв.

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Все новости / Происшествия / Велосипедист погиб в ночном ДТП в Новосибирске, полиция ищет виновника
дтп новосибирск велосипедист
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