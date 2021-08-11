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Молодой житель Новосибирска погиб под колесами поезда
Происшествия
Молодой житель Новосибирска погиб под колесами поезда
 /  Федеральное агентство новостей

Новосибирск, 11 августа. 21-летний житель Новосибирска найден мертвым на перегоне между станциями Коченево и Чик.

Тело погибшего мужчины нашли ночью сотрудники железной дороги. По данным транспортных полицейских, в момент происшествия он шел по железнодорожному пути в направлении города Новосибирска.

«В результате столкновения с железнодорожным составом мужчина получил травмы, от которых скончался до приезда врачей скорой помощи. В настоящее время сотрудники транспортной полиции и следственного управления на транспорте устанавливают обстоятельства происшествия», — сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Мужчины гибнут под колесами поездов третью ночь подряд. 10 августа при схожих обстоятельствах между станциями Чебула и Болотная смертельно травмирован пассажирским поездом 21-летний житель Кемерова, 9 августа – 35-летний новосибирец. Его смерть произошла в Заельцовском районе.

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