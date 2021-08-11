Восьмилетний ребенок умер во время велопрогулки под Новосибирском

Новосибирск, 11 августа. Новосибирские следователи начали уголовно-процессуальную проверку по факту гибели восьмилетнего ребенка на территории садового товарищества «Луч» в Коченевском районе.

Мальчик погиб днем 10 августа во время прогулки на велосипедах с шестилетним другом.

Как предварительно установили полицейские, ребенок потерял равновесие и упал с велосипеда на землю. Во время падения он напоролся ногой на рычаг тормоза и задел артерию. Пока второй мальчик бегал за помощью, он скончался.

«В настоящее время следователем производен осмотр места происшествия, изъят велосипед, опрашиваются очевидцы, назначен ряд необходимых экспертиз. Выясняются причины и условия, способствовавшие происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Ранее трехлетняя девочка на самокате попала под колеса внедорожника. ДТП с пострадавшим ребенком произошло во дворе жилого дома в Заельцовском районе.