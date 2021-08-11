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Поезд насмерть сбил молодого парня под Новосибирском
Происшествия
Поезд насмерть сбил молодого парня под Новосибирском
pexels.com  /  pixabay

Новосибирск, 11 августа. 22-летний житель города Кемерова получил смертельные травмы под колесами пассажирского поезда в Новосибирской области.

Трагедия произошла ночью 10 августа на железнодорожной линии между станциями Чебула и Болотная.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что 22-летний уроженец города Кемерово находился в колее железнодорожного пути и не реагировал на звуковые сигналы локомотива пассажирского поезда. Чтобы избежать столкновения с человеком, машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Ранее поезд насмерть сбил 43-летнюю жительницу Новосибирска на перегоне станций Сеятель — Бердск. По словам машиниста, она переходила железную дорогу в компании молодых людей и, когда увидела приближающийся поезд, растерялась и не успела отойти.

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