Водитель УАЗ погиб в лобовом ДТП с фурой на трассе под Новосибирском

Новосибирск, 11 августа. Смертельная дорожная авария произошла в Чулымском районе на участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш».

Трагедия унесла жизнь 55-летнего жителя Чулымского района, пытавшегося совершить обгон в запрещенном месте. Как стало известно ФАН, мужчина за рулем УАЗа проигнорировал двойную сплошную и, выехав на встречную полосу, оказался на пути грузового автомобиля Volvo. Уйти от столкновения водители не успели.

/ Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

«Сегодня в 8:45 по местному времени 55-летний мужчина, управляя автомобилем УАЗ, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Новосибирска в направлении Чулыма и на 1133 км трассы выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, двигающимся во встречном направлении», — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Ранее двадцатилетняя жительница Новосибирска за рулем Suzuki Swift сбила шестилетнюю девочку на парковке в Железнодорожном районе. Школьницу госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибами тела.