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Водитель УАЗ погиб в лобовом ДТП с фурой на трассе под Новосибирском

Происшествия
Водитель УАЗ погиб в лобовом ДТП с фурой на трассе под Новосибирском
 /  Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

Новосибирск, 11 августа. Смертельная дорожная авария произошла в Чулымском районе на участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш».

Трагедия унесла жизнь 55-летнего жителя Чулымского района, пытавшегося совершить обгон в запрещенном месте. Как стало известно ФАН, мужчина за рулем УАЗа проигнорировал двойную сплошную и, выехав на встречную полосу, оказался на пути грузового автомобиля Volvo. Уйти от столкновения водители не успели.

Водитель УАЗ погиб в лобовом ДТП с фурой на трассе под Новосибирском
 / Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

«Сегодня в 8:45 по местному времени 55-летний мужчина, управляя автомобилем УАЗ, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Новосибирска в направлении Чулыма и на 1133 км трассы выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, двигающимся во встречном направлении», — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Ранее двадцатилетняя жительница Новосибирска за рулем Suzuki Swift сбила шестилетнюю девочку на парковке в Железнодорожном районе. Школьницу госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибами тела.

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Все новости / Происшествия / Водитель УАЗ погиб в лобовом ДТП с фурой на трассе под Новосибирском
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