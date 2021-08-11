В Новосибирской области стали реже умирать от рака

Новосибирск, 11 августа. Главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров заявил о снижении показателей смертности от онкологии в регионе и привел статистику гибели пациентов с раком за последние два года.

По данным специалиста, в первом полугодии 2021 года от онкологических заболеваний умерли 3 013 новосибирцев, за аналогичный период прошлого года — 3 246 человек. Разница составляет 8%, при этом десятилетняя тенденция говорит о сокращении смертельных случаев на 45,1%.

Чаще всего умирают пациенты с раком легкого (17%), молочной железы и колоректальным раком. А самым распространенным онкозаболеванием остается рак кожи.

Захаров подчеркнул, что из-за пандемии в регионе резко снизилась выявляемость онкологических заболеваний. За первое полугодие диагноз поставили 5 390 пациентам, это на 1 300 человек меньше, чем годом ранее. Всего на диспансерном учете онколога стоит 81 тысяча жителей, и 70% из них проигнорировали плановое обследование в этом году.

Ранее врач онколог-хирург, кандидат медицинских наук, главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, чем опасно для онкобольных заражение коронавирусной инфекцией, как у них протекает болезнь и как долго длится реабилитация.