Девушка за рулем Suzuki сбила шестилетнего ребенка на парковке в центре Новосибирска

Новосибирск, 11 августа. Двадцатилетняя жительница Новосибирска за рулем Suzuki Swift задавила шестилетнюю девочку на парковке в Железнодорожном районе.

ЧП произошло в 9:30 по местному времени на стоянке автомобилей по улице Вокзальная магистраль, 1.

«Девочка-пешеход 2015 года рождения доставлена в лечебное учреждение с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, ушибы тела». На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали ФАН в Госавтоинспекции города Новосибирска.

Ранее нетрезвый 42-летний водитель Toyota Sprinter снес ограждение и женщину на остановке общественного транспорта в Дзержинском районе. Пострадавшая госпитализирована с переломом ноги.