Нетрезвый водитель Toyota сбил женщину на остановке в Новосибирске

Новосибирск, 11 августа. Нетрезвый 42-летний водитель Toyota Sprinter снес ограждение и женщину на остановке общественного транспорта в Дзержинском районе.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, пьяное ДТП с пострадавшей произошло в 10:36 по местному времени на улице Красина.

«Водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Toyota Sprinter, двигался по улице Красина с правым поворотом на проспект Дзержинского, не справился с управлением, совершил наезд на металлическое ограждение, после чего металлическое ограждение нанесло травму пешеходу, женщину с переломом ноги доставили в больницу», — сообщили ФАН в ведомстве.

Установлено, что виновник происшествия находился в состоянии опьянения.

Ранее 35-летний водитель Toyota Highlander наехал на трехлетнюю девочку, которая катилась ему навстречу на самокате на территории жилого дома в Центральном районе. С места аварии ребенка увезла скорая.