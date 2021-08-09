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Фигурантам дела бывшего прокурора Новосибирска изменили меру пресечения
Происшествия
Фигурантам дела бывшего прокурора Новосибирска изменили меру пресечения
Global Look Press  /  Demian Stringer/ZUMAPRESS.com

Новосибирск, 9 августа. Центральный районный суд заменил домашний арест обвиняемым по делу бывшего прокурора города на запрет определенных действий.

В конце ноября 2020 года суд арестовал двух бывших госслужащих за превышение должностных полномочий и предпринимателя Олега Ярового. В феврале этого года фигурантам уголовного дела в качестве меры пресечения назначили домашний арест.

По следственным данным, подозреваемые не имели права пользоваться средствами связи, интернетом и выезжать из Новосибирска. Им разрешалось обращаться по телефону в экстренные службы и общаться со следователем.

Изначально уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества со стороны предпринимателя Ярового. В ходе расследования выяснилось, что он имел коррупционные отношения с руководителями прокуратуры Новосибирска.

Ранее Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК. Он считает, что ее нужно очищать от казнокрадства, как от «гнили и скверны», которые не дают двигаться дальше.

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