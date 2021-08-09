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В новосибирском зоопарке отпраздновали День журавля

  /   Обновлено: 09 августа 2021 11:29
Общество
В новосибирском зоопарке отпраздновали День журавля
pixabay.com

Новосибирск, 9 августа. Сотрудники новосибирского зоопарка отметили всемирный День журавля. В честь праздника пресс-служба зоосада рассказала интересные факты об этих редких птицах.

В зоопарке содержатся семь видов журавлей. В Красной книге России числятся пять из них.

Работники зоосада отметили, что создали для птиц все необходимые для комфортного проживания условия. Журавли могут размножаться и самостоятельно выхаживать птенцов.

Ранее лемур, проживающий в Ленинградском зоопарке, начал использовать шпороносную черепаху в качестве личного транспорта, рассказывает сайт 360tv.ru.

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