В новосибирском зоопарке отпраздновали День журавля

Новосибирск, 9 августа. Сотрудники новосибирского зоопарка отметили всемирный День журавля. В честь праздника пресс-служба зоосада рассказала интересные факты об этих редких птицах.

В зоопарке содержатся семь видов журавлей. В Красной книге России числятся пять из них.

Работники зоосада отметили, что создали для птиц все необходимые для комфортного проживания условия. Журавли могут размножаться и самостоятельно выхаживать птенцов.

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