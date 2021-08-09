Сибирские аэропорты задержали свыше 50 авиарейсов из-за густого тумана

Новосибирск, 9 августа. Вылет и прилет более 50 авиарейсов пришлось задержать из-за тумана в аэропортах Кемерова, Новосибирска, Иркутска и Красноярска.

Так, в Красноярске ждут вылета 20 задержанных рейсов. В Кемерово не могут приземлиться три самолета из Москвы, Симферополя и Санкт-Петербурга.

Четыре самолета из Москвы и Симферополя, которые ждали в Иркутске, отправили в Улан-Удэ и Читу. Также сообщается о задержке двух рейсов из Новосибирска и четырех рейсов из Иркутска. Несколько рейсов из Москвы посадили в Барнауле.

Накануне в пермском аэропорту Большое Савино задержали регулярный рейс А4 254 авиакомпании «Азимут». Воздушное судно заменили из-за неполадок в бортовом компьютере.