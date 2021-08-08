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Опасные игры с песком на стройке устроили школьники в Новосибирске
Происшествия
Опасные игры с песком на стройке устроили школьники в Новосибирске
pixabay.com  / 

Новосибирск, 8 августа. Экстремальные прыжки на куче песка с работающей спецтехникой устроили трое новосибирских подростков.

Опасные игры попали на видео очевидцев. По словам автора ролика, инцидент произошел на площадке возле строящегося четвертого моста.

На кадрах видно, как трое мальчишек залазят на гигантский склад песка, бегают по краю насыпи и спрыгивают вниз. В нескольких метрах от них с песком работают экскаватор и КАМАЗ.

Ранее на детской площадке в Центральном районе города вооруженный ножом 29-летний мужчина зарезал человека. Убийство произошло во дворе общежития после пьяной ссоры. Смертельные ранения получил 54-летний новосибирец.

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