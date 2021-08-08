Житель Новосибирска ударом ножа решил конфликт со знакомым

Новосибирск, 8 августа. Сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего горожанина. Гражданин обвиняется в расправе над 54-летним знакомым.

По версии правоохранителей, между пьяными мужчинами произошел конфликт возле общежития. Злоумышленник забежал к себе в комнату, взял кухонный нож и снова пришел на «разборку». Он нанес тяжелое ранение оппоненту, который позднее умер в больнице.

Конфликт разъяренных мужчин пытался урегулировать 40-летний свидетель, но и ему было нанесено легкое ранение.