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Житель Новосибирска ударом ножа решил конфликт со знакомым

  /   Обновлено: 08 августа 2021 09:20
Происшествия
Житель Новосибирска ударом ножа решил конфликт со знакомым
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Новосибирск, 8 августа. Сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего горожанина. Гражданин обвиняется в расправе над 54-летним знакомым.

По версии правоохранителей, между пьяными мужчинами произошел конфликт возле общежития. Злоумышленник забежал к себе в комнату, взял кухонный нож и снова пришел на «разборку». Он нанес тяжелое ранение оппоненту, который позднее умер в больнице.

Конфликт разъяренных мужчин пытался урегулировать 40-летний свидетель, но и ему было нанесено легкое ранение.

 

 

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