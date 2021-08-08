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Кровавую резню на детской площадке устроил нетрезвый мужчина в центре Новосибирска
Происшествия
Кровавую резню на детской площадке устроил нетрезвый мужчина в центре Новосибирска
shutterstock.com  /  diy13

Новосибирск, 8 августа. Вооруженный ножом мужчина зарезал человека на детской площадке в Центральном районе города.

Инцидент с пьяной поножовщиной произошел накануне вечером во дворе общежития на улице Державина, 59. Как сообщают очевидцы, потасовка возникла между тремя знакомыми, которые несколько часов вместе распивали крепкие напитки. У одного из них при себе оказался нож.

Как рассказали ФАН в следственном управлении СК России по Новосибирской области, по факту убийства своего знакомого возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Новосибирска.

По версии следствия, между мужчинами произошла ссора, после чего 29-летний подозреваемый поднялся в свою комнату в дом по указанному адресу и взял кухонный нож, вернулся обратно и нанес не менее двух смертельных ранений в грудь потерпевшему. Им оказался 54-летний горожанин. От полученных травм он умер в больнице. Несколько не опасных для жизни ударов ножом получил третий участник встречи, сорокалетний мужчина, который пытался остановить конфликт.

«Подозреваемый задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на месте преступления. В настоящее время допрошен по обстоятельствам произошедшего, ему предъявлено обвинение в убийстве. По ходатайству следствия в ближайшее время судом будет решен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей», — прокомментировали ФАН в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее нетрезвая 32-летняя женщина напала на полицейских и выронила полуторагодовалого сына из окна первого этажа пятиэтажного дома, убегая от органов опеки и правоохранителей.

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убийство новосибирск детская площадка ножевое ранение
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