Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 09:33
09:32
Политика
Военнослужащие США перевезли 40 боевиков ИГ на свою базу в Аш-Шаддади в Сирии
09:30
Наука
Ученые из Франции создали синтетические клетки мозга, которые хранят воспоминания
09:28
Экономика
Грузия увеличила экспорт вина на 12%
09:27
Происшествия
Петербуржец отправился порыбачить на лодке и пропал
09:26
Общество
«Лахта-центр» в Петербурге окрасился в цвета Олимпиады
09:26
Армия
Минобороны РФ направило спецтехнику для помощи с лесными пожарами в Иркутской области
09:24
Происшествия
Учительница лишилась 3,7 млн рублей после разговора с мошенниками на Урале
09:20
Общество
Препараты для снижения холестерина могут быть эффективны против COVID-19
09:19
Общество
Жительница Пакистана в возрасте 106 лет смогла побороть дельта-штамм COVID-19
09:13
Экономика
Темпы роста цен на стройматериалы снизились в России
Все новости

Водитель внедорожника сбил трехлетнюю девочку на самокате в Новосибирске
Происшествия
Водитель внедорожника сбил трехлетнюю девочку на самокате в Новосибирске
pixabay.com  /  Vitor Vitinho

Новосибирск, 7 августа. Трехлетний ребенок на самокате попал под колеса кроссовера на территории жилого дома в Центральном районе.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, ДТП с пострадавшим ребенком произошло вечером накануне у дома 53 на улице Фрунзе. 35-летний водитель Toyota Highlander наехал на маленькую девочку, которая катилась ему навстречу на самокате.

«Пострадал пешеход 2018 года рождения. Доставлена в лечебное учреждение», — сообщили ФАН в ведомстве.

Ранее нетрезвая 32-летняя женщина напала на полицейских и выронила полуторагодовалого сына из окна первого этажа пятиэтажного дома, убегая от правоохранителей и сотрудников органов опеки.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Водитель внедорожника сбил трехлетнюю девочку на самокате в Новосибирске
дтп ребенок новосибирск самокат
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru