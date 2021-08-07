Водитель внедорожника сбил трехлетнюю девочку на самокате в Новосибирске

Новосибирск, 7 августа. Трехлетний ребенок на самокате попал под колеса кроссовера на территории жилого дома в Центральном районе.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, ДТП с пострадавшим ребенком произошло вечером накануне у дома 53 на улице Фрунзе. 35-летний водитель Toyota Highlander наехал на маленькую девочку, которая катилась ему навстречу на самокате.

«Пострадал пешеход 2018 года рождения. Доставлена в лечебное учреждение», — сообщили ФАН в ведомстве.

Ранее нетрезвая 32-летняя женщина напала на полицейских и выронила полуторагодовалого сына из окна первого этажа пятиэтажного дома, убегая от правоохранителей и сотрудников органов опеки.