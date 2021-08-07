Горе-мать выпала с ребенком из окна, убегая от полиции в Новосибирске

Новосибирск, 7 августа. Нетрезвая женщина напала на полицейских и выронила полуторагодовалого сына из окна первого этажа пятиэтажного дома.

Инцидент произошел в Заельцовском районе пятого августа, когда к неблагополучной матери с проверкой приехали сотрудники органов опеки и участковые. Горе-родитель находилась в сильном алкогольном опьянении вдвоем с полуторагодовалым сыном и устроила непрошенным гостям скандал. Она ударила одного из полицейских и при попытке бегства выпала из окна с ребенком на руках на асфальт. В результате падения мальчик получил травмы головы и руки.

«После того как гражданке предложили проехать в отдел, она устроила скандал и ударила одного из сотрудников полиции. После длительных уговоров проследовала с участковыми на первый этаж, где забежала в оставленную открытой соседскую дверь и заперлась в чужой квартире. Сотрудники полиции уговаривали женщину открыть дверь и, услышав странные звуки, выбежали на улицу, где увидели, как женщина при попытке выпрыгнуть из окна падает вместе с ребенком», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

После осмотра врачом мальчика поместили в дом ребенка. Дальнейшую его судьбу будут решать органы опеки. По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области, в семье воспитывается еще один мальчик десяти лет. Им тоже будут заниматься социальные службы. Отец детей умер в прошлом году.

Ранее годовалая девочка утонула в колесе от трактора в поселке под Новосибирском. 27-летняя мать на несколько минут оставила маленьких дочерей без присмотра во дворе дома, что и привело к трагедии.