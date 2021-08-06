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Десятилетнему ребенку сломали позвоночник в новосибирском салоне красоты
Происшествия
Десятилетнему ребенку сломали позвоночник в новосибирском салоне красоты
pixabay.com

Новосибирск, 6 августа. Региональный СК начал проверку инцидента о причинении телесных повреждений десятилетнему мальчику в результате конфликта с сотрудницей салона красоты.

По данным следствия, пострадавший проходил со своими друзьями мимо одного из салонов красоты. Сотрудница вышла на улицу и начала ссориться со школьником. Девушка схватила ребенка и затащила его по ступенькам в помещение.

В результате инцидента мальчик был госпитализирован с компрессионным переломом позвоночника. СК ведет уголовно-процессуальную проверку по факту происшествия.

Отчим изувечил семилетнего ребенка шнуром от чайника в Новосибирске. Кровавые шрамы на лице мальчика заметил сосед и сразу обратился в полицию.

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