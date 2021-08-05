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Пьяная женщина выбросила годовалого ребенка из окна в Новосибирске

  /   Обновлено: 05 августа 2021 17:20
Происшествия
Пьяная женщина выбросила годовалого ребенка из окна в Новосибирске
pxhere.com

Новосибирск, 5 августа. Жительница Новосибирска выбросила годовалого сына из окна первого этажа одного из жилых домов по Дачной улице.

Пострадавшего ребенка госпитализировали. По данным СМИ, врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга и ушиб предплечья.

Известно, что 33-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и попыталась скрыться с места происшествия. Во время задержания она устроила драку с полицейскими.

Сибирячка доставлена в отдел полиции для выяснения обстоятельств. По факту инцидента организованна доследственная проверка.

Ранее жительница Омска выбросила немецкую овчарку из окна девятого этажа и стала фигуранткой уголовного дела.

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