Пьяная женщина выбросила годовалого ребенка из окна в Новосибирске

Новосибирск, 5 августа. Жительница Новосибирска выбросила годовалого сына из окна первого этажа одного из жилых домов по Дачной улице.

Пострадавшего ребенка госпитализировали. По данным СМИ, врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга и ушиб предплечья.

Известно, что 33-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и попыталась скрыться с места происшествия. Во время задержания она устроила драку с полицейскими.

Сибирячка доставлена в отдел полиции для выяснения обстоятельств. По факту инцидента организованна доследственная проверка.

Ранее жительница Омска выбросила немецкую овчарку из окна девятого этажа и стала фигуранткой уголовного дела.