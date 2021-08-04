Годовалый ребенок утонул в колесе от трактора под Новосибирском

Новосибирск, 4 августа. В Колыванском районе годовалая девочка захлебнулась водой в приспособленном для полива колесе трактора, СК начал проверку по факту ее гибели.

Трагедия произошла в селе Новотырышкино 2 августа.

Предварительно установлено, что погибший ребенок играл в песочнице во дворе дома с двухлетней сестрой и 27-летней матерью. Женщина на несколько минут зашла в дом, а когда вернулась, ее младшая дочь лежала в воде и не подавала признаков жизни. В тяжелом состоянии девочку госпитализировали в местную больницу, но днем 3 августа она скончалась в больничной палате.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, опрашиваются родственники погибшего ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Ранее новосибирские следователи начали проверку по факту причинения телесных повреждений семилетнему ребенку из неблагополучной семьи. На мальчика с окровавленными шрамами на лице и ногах во дворе жилого дома в Заельцовском районе города обратили внимание соседи. В истязаниях подозревают сожителя матери.