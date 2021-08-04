Годовалый ребенок захлебнулся в тракторном колесе с водой в Новосибирской области

Новосибирск, 4 августа. СК по региону проводит проверку по факту гибели годовалой жительницы села Новотырышкино в Новосибирской области. Девочка утонула в колесе от трактора с водой.

По данным ведомства, маленькая девочка упала в автомобильную покрышку и наглоталась воды, которая была внутри. Бригада медиков приехала вовремя, но. несмотря на всю оказанную помощь и госпитализацию, спасти ребенка не удалось. Малышка скончалась в реанимации.

Установлено, что двое детей одного и двух лет находились с 27-летней матерью. Малыши играли в песочнице во дворе дома. Женщина зашла на несколько минут в дом, а когда вернулась на улицу, то обнаружила младшую дочь в воде, которой было наполнено колесо трактора — конструкция использовалась для полива.

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