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Отчим изувечил семилетнего ребенка шнуром от чайника в Новосибирске
Происшествия
Отчим изувечил семилетнего ребенка шнуром от чайника в Новосибирске
pixabay.com  / 

Новосибирск, 4 августа. Следственный комитет начал проверку по факту избиения семилетнего ребенка из неблагополучной семьи в Заельцовском районе города.

Кровавые шрамы на лице гуляющего мальчика заметил сосед и сразу обратился в полицию. По словам ребенка, телесные повреждения он получил дома от рук сожителя матери. Якобы тот отхлестал его шнуром от чайника.

«Предварительно установлено, что противоправные действия в отношении ребенка были совершены сожителем матери несовершеннолетнего. В отношении матери, состоявшей на учете в ПДН, как неблагополучный родитель, составлен административный протокол по части 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Проведена профилактическая беседа», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской  области.

По факту произошедшего следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области проводит уголовно-процессуальную проверку. Пострадавший временно помещен в центр для реабилитации несовершеннолетних «Виктория». Известно, что дома он проживал совместно с четырехлетним братом, 27-летней матерью и ее 35-летним сожителем.

Ранее 63-летняя пациентка медицинского учреждения под Новосибирском до смерти забила камнем 45-летнюю женщину, проходившую лечение в этой же клинике.

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новосибирск сожитель избиение ребенка
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