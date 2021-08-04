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Неизвестный автомобилист повредил грудь и сломал ногу женщине в Новосибирске

  /   Обновлено: 04 августа 2021 07:44
Происшествия
Неизвестный автомобилист повредил грудь и сломал ногу женщине в Новосибирске
 /  Госавтоинспекция города Новосибирска

Новосибирск, 4 августа. Неизвестный автомобилист сбил 45-летнюю женщину и скрылся в Первомайском районе города.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, пострадавшую госпитализировали с переломом голени и ушибом грудной клетки. Водитель с места аварии скрылся.

«Третьего августа в 23:00 по местному времени неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Первомайская в сторону улицы Стрелочная и в пути следования у дома 39/3 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть. В результате пострадал пешеход-женщина 1976 года рождения, которая с предварительным диагнозом «перелом голени, ушиб грудной клетки» госпитализирована в лечебное учреждение», — рассказали ФАН в Госавтоинспекции.

Инспекторы ищут свидетелей дорожной аварии и тех, кому что-либо известно о виновнике. Скрывшемуся с места ДТП водителю грозит административный арест до 15 суток.

Ранее один человек погиб и один выжил в смертельном ДТП в Новосибирском районе. Старый американский кроссовер AMC Eagle с двумя людьми в салоне разбился на третьем километре автодороги «Академгородок — Кольцово» поздним вечером накануне.

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