Водитель старого американского кроссовера AMC Eagle разбился насмерть в Новосибирске

Новосибирск, 4 августа. Один человек погиб и один выжил в смертельном ДТП в Новосибирском районе.

Как рассказали ФАН в УГИБДД по Новосибирской области, автомобиль AMC Eagle с двумя людьми в салоне разбился на третьем километре автодороги «Академгородок — Кольцово» поздним вечером накануне. По неизвестным причинам водитель не справился с управлением, машина съехала с трассы и столкнулась с ограждением ЛЭП.

«В результате происшествия водитель погиб на месте. Также пострадал находившийся в салоне пассажир-мужчина 1976 года рождения. По данному факту проводится проверка. Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия», — рассказал ФАН начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Личность погибшего водителя не установлена.

Ранее в ночной автомобильной аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика в Ленинском районе Новосибирска погиб 34-летний водитель Toyota Corolla Premio.