Двое детей пострадали при нападении далматинца в Новосибирской области

Новосибирск, 3 августа. Два ребенка получили множественные укусы из-за нападения собаки. Инцидент произошел на станции пригорода Черепаново.

Местная жительница отправила двух своих сыновей на прогулку. Они пришли во двор и начали играть со своими друзьями. В этот момент другие ребята пришли к ним с далматинцем и привязали его к ограде.

Животное резко сорвалось с привязи и набросилось на одного из мальчиков. Собака вцепилась ему руку и повалила на землю. После этого она переключилась на его младшего брата.

Мать пострадавших детей прибежала на крики и оттащила от них собаку. Она незамедлительно вызвала скорую помощь. Медики зафиксировали у старшего сына множественные укусы.

Женщина планирует подать в суд на хозяйку далматинца. Ранее эта же собака набрасывалась на других жителей пригорода.