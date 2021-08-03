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Бывшего главу Сибирского отделения РАН осудят за хищение 46 млн рублей

  /   Обновлено: 03 августа 2021 16:30
Происшествия
Бывшего главу Сибирского отделения РАН осудят за хищение 46 млн рублей
pixabay.com

Новосибирск, 3 августа. СК закончил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Он обвиняется в мошенничестве.

По данным следствия, пенсионер в период с 2009 по 2015 год, занимая должность руководителя госучреждения, решил присвоить служебный коттедж и впоследствии приватизировать его. Отмечается, что он не входил в список нуждающихся в жилом помещении и имел в собственности некоторую недвижимость.

Фигурант для воплощения своего плана убедил членов президиума СО РАН в том, что коттедж будет использоваться для встреч с иностранными гостями. Он также пообещал, что не будет его приватизировать. После этого за счет бюджетных денег академии он сделал в доме дорогостоящий ремонт.

С главой СО РАН был подписан договор найма жилого помещения. В документ были внесены личные данные дочери академика, которая якобы будет с ним там проживать. Он сделал ей фиктивную регистрацию по новому месту жительства.

Мужчина подал иск в отношении СО РАН для признания прав собственности от имени своей дочери. Во всех документах он подделал ее подпись. Общая стоимость коттеджа составила 46 миллионов рублей.

Сотрудники СК провели судебные экспертизы, опросили более 45 свидетелей, изъяли необходимую документацию и собрали достаточные доказательства вины 74-летнего жителя Новосибирска. Уголовное дело было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Реутовский гарнизонный военный суд отправил экс-заместителя директора Росгвардии в колонию, сообщал сайт 360tv.ru. Его признали виновным по делу о мошенничестве при получении квартиры в Балашихе.

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новосибирск мошенничество деньги хищение российская академия наук
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