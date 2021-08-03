Иск на 500 млн подан к «Яндекс.Такси» за покушение на убийство клиента в Новосибирске

Новосибирск, 3 августа. В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск к ООО «Яндекс.Такси» о возмещении морального вреда клиенту такси.

Экономический спор открыл Антон Демин. Арбитражное дело А45-20773/2021 находится в первой инстанции и рассматривается всего один день, материалы пока не доступны. Однако копия документа появилась в сети.

В опубликованном заявлении мужчина утверждает, что пострадал от действий водителя такси, заказанного через московский сервис. Якобы тот совершил посягательство на жизнь человека в марте 2021 года и сбежал, не дождавшись полиции.

Сумма морального вреда оценена заявителем в 500 млн рублей.

Ранее в ГИБДД предложили лишать таксистов с маленьким стажем работы доступа к агрегаторам. По мнению ведомства, пользоваться сервисом должны водители со стажем не менее трех лет и при наличии российских водительских прав или прав тех стран, в которых русский язык является государственным.