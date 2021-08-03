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Обвиняемый в мошенничестве с коттеджем экс-председатель СО РАН пойдет под суд
Происшествия
Обвиняемый в мошенничестве с коттеджем экс-председатель СО РАН пойдет под суд
lykomorie29.ru  /  база отдыха «Лукоморье»

Новосибирск, 3 августа. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденное в отношении бывшего председателя Сибирского отделения Российской академии наук Александра Асеева, передано на рассмотрение в Советский районный суд.

Как стало известно ФАН, Асеева обвиняют в мошенничестве с недвижимостью СО РАН на сумму свыше 45 млн рублей.

«По версии следствия, обвиняемый убедил членов Президиума СО РАН без законных оснований реконструировать и предоставить ему коттедж для использования в служебных целях. После проведения дорогостоящего ремонта он заключил договоры найма этого жилого помещения. Впоследствии путем предоставления подложных документов приватизировал имущество в пользу своей дочери», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко.

Ранее в Новосибирске завершился суд над бывшим гендиректором АО «УК «Биотехнопарк» Владимиром Кожевниковым, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к 3,5 годам условно с штрафом в один миллион рублей.

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новосибирск мошенничество со ран
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