Жительница Новосибирска замешкалась и погибла под колесами грузового поезда

Новосибирск, 3 августа. Грузовой поезд насмерть сбил 43-летнюю женщину в пригороде Новосибирска.

Несчастный случай произошел на 32-м километре перегона станций Сеятель — Бердск накануне вечером. Погибшая переходила железнодорожные пути в неположенном месте в компании молодых людей и растерялась, увидев движущийся прямо на нее состав.

«Машинист грузового поезда начал подавать сигналы большой громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Находившаяся в колее железнодорожного полотна одна из девушек замешкалась. От полученных травм она скончалась на месте», — рассказали в управлении на транспорте МВД России по Новосибирской области.

Личность пострадавшей установлена транспортными полицейскими, ей оказалась 43-летняя жительница города Новосибирска.

Ранее пожилая дачница попала под поезд в Коченевском районе из-за застрявшего между двумя рельсами колеса ее тележки. Эта задержка на пути приближающегося поезда стоила 68-летней женщине жизни.