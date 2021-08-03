Пьяный дебошир расколотил несколько автомобилей во дворе жилого дома в Новосибирске

Новосибирск, 3 августа. Нетрезвый новосибирец устроил ночной погром во дворе жилого дома: кулаками и металлической трубой он разбил три припаркованных автомобиля.

Инцидент произошел в Академгородке на улице Полевой около трех часов ночи по местному времени. Буйного мужчину остановил полицейский патруль, прибывший по просьбе очевидцев. Оказалось, новосибирец находился под сильным действием алкоголя.

«Экипаж патрульно-постовой службы полиции задержал на месте гражданина, находившегося в состоянии сильного опьянения, и доставил его в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Орудие преступления также изъято. В настоящее время сотрудниками полиции принято заявление от двух владельцев автомобилей, устанавливается причиненный ущерб. Проводится проверка», — прокомментировали ФАН в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Ранее новосибирские полицейские задержали двух бывших уголовников, которые на арендованном автомобиле воровали с улиц города чугунные ограждения и продавали в пункты прием металла.