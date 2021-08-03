Ребенок пропал в селе в Новосибирской области, его ищут третьи сутки

Новосибирск, 3 августа. Одиннадцатилетний школьник пропал без вести в селе Дмитриевка Татарского района Новосибирской области.

Подросток ушел из дома 1 августа, до сих пор о его местонахождении ничего не известно. В добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» ФАН рассказали, что мальчик может путешествовать автостопом и быть на маршрутах федеральной трассы между Татарском и Омском.

«Мальчик бегунок. Убегал из дома неоднократно, даже за это лето были побеги. Пытается самостоятельно передвигаться автостопом, проезжающими машинами, автобусами. Чаще всего стремится в сторону Омска. Есть люди, которые обратят внимание на одиннадцатилетнего мальчика и сообщат об этом в полицию. А есть те, которые ему помогут: купят покушать, купят билет на автобус, подвезут на своей машине и не сообщат о том, что ребенок один путешествует. Что не является нормальным», — рассказала ФАН руководитель отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области Алеся Яблонских.

Пропавшего ребенка зовут Женя. У него голубые глаза, русые волосы, нормальное телосложение. Из дома он ушел в черной футболке с желтым рисунком, темно-синих шортах и темных резиновых сланцах.

Ранее тела двух пропавших мужчин в Ноябрьске и Новом Уренгое удалось обнаружить с помощью беспилотников в болотной местности и на берегу реки Пур. В их поисках принимали участие около 30 человек.