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Министр цифрового развития Новосибирской области ушел в отставку
Россия
Министр цифрового развития Новосибирской области ушел в отставку
пресс-служба  /  Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области

Новосибирск, 3 августа. Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов покинул свой пост из-за перевода в федеральное правительство.

На посту главы ведомства, ответственном в регионе за развитие связи, телекоммуникаций и IT, Дюбанов проработал 11 лет.

«В 2010 году Анатолий Дюбанов перешел в правительство Новосибирской области, возглавив департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий, в 2019 году ведомство переименовано в министерство цифрового развития и связи, а Анатолий Дюбанов назначен министром», — сообщили в пресс-службе министерства.

Уточняется, последним рабочим днем министра стало 2 августа.

Ранее Песков опроверг связь отставок губернаторов с итогами выборов в Госдуму. Пресс-секретарь президента России объявил, что главным критерием для оценки эффективности региональных властей будет честность и прозрачность голосования.

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