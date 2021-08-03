Министр цифрового развития Новосибирской области ушел в отставку

Новосибирск, 3 августа. Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов покинул свой пост из-за перевода в федеральное правительство.

На посту главы ведомства, ответственном в регионе за развитие связи, телекоммуникаций и IT, Дюбанов проработал 11 лет.

«В 2010 году Анатолий Дюбанов перешел в правительство Новосибирской области, возглавив департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий, в 2019 году ведомство переименовано в министерство цифрового развития и связи, а Анатолий Дюбанов назначен министром», — сообщили в пресс-службе министерства.

Уточняется, последним рабочим днем министра стало 2 августа.

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