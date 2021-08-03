Водитель Toyota погиб в тройном ДТП в Новосибирске

Новосибирск, 3 августа. Смертельная автомобильная авария произошла ночью в Ленинском районе города.

В дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей и грузовика погиб 34-летний водитель Toyota Corolla Premio.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, трагедия произошла на улице 2-я Станционная, 38 в 1:45 по местному времени. Автомобиль погибшего столкнулся со состоящим у обочины Volvo, после чего отскочил рикошетом в попутный большегруз МАЗ. От машины виновника ДТП осталась груда искореженного металла.

«В результате водитель автомобиля Toyota Corolla Premio получил травмы не совместимые с жизнью. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия», — прокомментировали ФАН в ведомстве.

/ Госавтоинспекция города Новосибирска