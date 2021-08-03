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Водитель Toyota погиб в тройном ДТП в Новосибирске
Происшествия
Водитель Toyota погиб в тройном ДТП в Новосибирске
 /  Госавтоинспекция города Новосибирска

Новосибирск, 3 августа. Смертельная автомобильная авария произошла ночью в Ленинском районе города.

В дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей и грузовика погиб 34-летний водитель Toyota Corolla Premio.

Как рассказали ФАН  в Госавтоинспекции города, трагедия произошла на улице 2-я Станционная, 38 в 1:45 по местному времени. Автомобиль погибшего столкнулся со состоящим у обочины Volvo, после чего отскочил рикошетом в попутный  большегруз МАЗ. От машины виновника ДТП осталась груда искореженного металла.

«В результате водитель автомобиля Toyota Corolla Premio получил травмы не совместимые с жизнью. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия», — прокомментировали ФАН в ведомстве.

Водитель Toyota погиб в тройном ДТП в Новосибирске
 / Госавтоинспекция города Новосибирска
Ранее 52-летняя женщина-водитель погибла, не справившись с управлением Subaru Forester на автодороге в Ордынском районе. Ее вбросило из автомобиля во время опрокидывания в водоотводную канаву.

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